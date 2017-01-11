ضبط عاطل بحوزته 7 قطع حشيش أثناء دخوله المنطقة الأثرية بالجيزة

تمكن رجال المباحث بشرطة السياحة والآثار بالجيزة من القبض على عاطل بحوزته 7 قطع من الحشيش ومبلغ مالى أثناء دخوله المنطقة الأثرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان العقيد وليد الشرقاوى، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، والنقيب بهاء فوزى معاون المباحث، تمكنا من ضبط "م .أ" 27 سنة عاطل مقيم أبو صوير دائرة مركز البدرشين أثناء دخوله منطقة سقارة الأثرية وبحوزته 7 قطع كبيرة الحجم من الحشيش ومبلغ 500 جنيه.

وبالكشف عنه تبين اتهامه فى العديد من القضايا، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجار عرضه على النيابة العامة. تأتى تلك الخطوة تفيذا لخطة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير المباحثت، بتحقيق الاشتباهات الجنائية على المنافذ المؤدية للمناطق السياحية والأثرية.