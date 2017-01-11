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حظك اليوم برج الجدي ليوم الخميس 12 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الخميس 12 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم الخميس 12 يناير 2017

برج الجدي

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخبر ويحمل اليك جديدًا وقد يتعلق الامر بأحد افراد العائلة او احد الجيران او المقرّبين

عاطفياً: الإشاعات التي تسمعها عن الشريك سرعان ما يتبين لك أنها في معظمها غير حقيقي

صحياً: حاول أن يكون تفكيرك إيجابياً فهذا ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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