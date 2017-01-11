حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 12 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: إبتعد عن المشاكسات وحاول ان تستريح، لا تتحدّ احدًا ولا بعض السلطات، بل كُن مترويًّا جدًّا مهما طرأ من ظروف

عاطفياً: تتعامل مع المحيطين بك بلياقة ولطف وتحاورهم بجدية وفي العمق

صحياً: قد لا تستطيع النوم وتتأزم وضعية أعصابك بسبب قلة الراحة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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