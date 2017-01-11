حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 12 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: ابتعد عن التوتر والانفعال قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك المتاعب والهموم

عاطفياً: إذا كان عامل الثقة مفقوداً بينك وبين الحبيب، فالشك حاضر دائماً ليدمر العلاقة

صحيا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وهذا يساهم براحة ذهنية صافية

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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