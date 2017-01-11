بالأسماء.. مدير أمن البحيرة يجرى حركة تنقلات داخلية

البحيرة جمال أبو الفضل

أصدر اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث ، قبل قليل ، حركة تنقلات داخلية بين ضباط بوحدات البحث الجنائى بالمديرية .

وشمل القرار نقل النقيب أحمد يسرى الشرقاوى رئيس مباحث قسم شرطة الدلنجات إلى قسم المعلومات الجنائية بالمديرية ، و النقيب عبده السيد فهيم خطاب الضابط بقسم التحريات رئيسا لقسم شرطة الدلنجات .

ونقل النقيب أحمد رأفت حسنى الضابط بإدارة تأمين الطرق إلى قسم أمن المديرية ، و ترقية النقيب محمود هشام الشرقاوى ضابط بمباحث مركز بدر رئيسا لوحدة البحث لنقطة التحدى ببدر، والنقيب محمد محمد عوض ضابط بقسم التحريات و ندب لمركز الرئاسة ونقلة لإدارة المرور و ندب بالرئاسة.

ونقل النقيب محمد عبد الحميد عطية رئيس وحدة البحث بنقطة التحدى ببدر إلى قسم كفر الدوار ، النقيب محمد جمال البنا الضابط بوحدة البحث بقسم كفر الدوار إلى وحدة البحث بقسم شرطة رشيد، النقيب أدهم أحمد سالم محمد الضابط بوحدة البحث بقسم غرب النوبارية إلى وحدة البحث بقسم كفر الدوار، والنقيب محمد محمد فرج الضابط بوحدة البحث بقسم أبو المطامير إلى وحدة البحث بمركز إيتاى البارود.

وشمل القرار، نقل النقيب خالد محمد السيد الضابط بقسم مباحث تأمين الطرق إلى وحدة البحث بمركز بدر ، و النقيب معتز هشام زكى محمد

> إسماعيل طاحون الضابط بتأمين إدارة الطرق إلى قسم الترحيلات، والنقيب محمد مهران عزوز الضابط بوحدة البحث بقسم إيتاى البارود إلى وحدة البحث بمركز أبو المطامير ، والنقيب إيهاب محمد عطية الضابط بإدارة تأمين الطرق إلى مركز أبو المطامير ، النقيب هادى أحمد عامر الضابط بوحدة البحث بقسم كفر الدوار إلى وحدة البحث بقسم النوبارية.

وضم القرار نقل الملازم أول أحمد فايق عبد الحفيظ الضابط بوحدة البحث بقسم إيتاى البارود إلى وحدة البحث بقسم كوم حمادة، والملازم أول زين العابدين أمين مصطفى الشريف الضابط بوحدة البحث بمركز رشيد إلى وحدة البحث بقسم كفر الدوار ، الملازم أول محمد رفيق حجازى الضابط بوحدة البحث بقسم كوم حمادة إلى قسم التحريات، و الملازم أول محمد أحمد عمارة الضابط بوحدة البحث بمركز كفر الدوار إلى وحدة البحث بمركز دمنهور.