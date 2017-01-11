حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 12 يناير 2017

برج العذراء

مهنياً: يطرأ أمر ما هذا اليوم يزيد الطين بلّة اذ يتحول سوء تفاهم الى نزاع حاد وشرس مع أحد الزملاء

عاطفياً: قد تلجأ إلى إحداث تغيير شامل وكامل في مظهرك الخارجي ذلك عملاً بنصيحة أحد الأصدقاء ليكون مظهراً معاصراً وعملياً

صحياً: أنت مليء بالحيوية تملأ المنزل ساعة وجودك، حافظ على وضعك هذا لأن العائلة بحاجة إليك دائماً بقربها

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads