صباح دريم يحتفل بعام على انطلاقه من داخل غرفة الكنترول والأستديو

كتبت- إنجي لطفي

احتفل برنامج “صباح دريم” على فضائية دريم في التاسع من يناير ٢٠١٧ بمرور عام على انطلاقه بشكله الجديد.

وقد احتفل فريق عمل البرنامج بشكل مختلف وجديد، حيث بدأت حلقة اليوم على الهواء من داخل غرفة الكنترول بكلمة تهنئة من مخرج البرنامج كامل شاهين ورئيس التحرير أحمد صقر و بروديوسر البرنامج ساره محي، ثم انتقلت الصورة إلى منة فاروق مذيعة البرنامج من الاستوديو، والتي قامت بدورها بتهنئة الجمهور وفريق عمل البرنامج.

وقد تم بث الحلقة ما بين الاستوديو وغرفة الكنترول مما أظهر روح الفريق.

وقامت منة فاروق بتقديم كلمات الشكر للدكتور محمد خضر رئيس القناة لدعمه الدائم للبرنامج وكذلك لفريق العمل مؤكدة ً أن أهمية دور فريق العمل يوازي أهمية مقدم البرنامج وأنهم جنود العمل الإعلامي.

قام البرنامج خلال حلقة الاحتفال باستضافة بعض المشاهدين الدائمين للبرنامج وكذلك تقديم المساعدة لإحدى المشاهدات التي كانت قد تحدثت إلى البرنامج سابقا طالبةً توفير كشك لها لتتمكن من رعاية ابنها صاحب الإعاقة. وقد اتصل فريق العمل بجمعية الأورمان التي وعدت بتوفير الكشك للسيدة.

جدير بالذكر أن صباح دريم تم تكريمه مرتين خلال ٢٠١٦ كأفضل برنامج صباحي.