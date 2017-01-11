ما علاقة نظامك الغذائي برائحة شعرك؟

أكثر شيء قد يشعرك بالراحة والثقة في النفس هو حصولك على إطلالة شعر صحية وجذابة في آنٍ واحد. ولكن هذه الإطلالة ستكون أكثر كمالاً عندما تكون رائحة شعرك مميزة وجذابة.

إليك هذه الطرق البسيطة من "سيِّدتي نت" للحصول على رائحة شعر عطرة وجذابة، بالإضافة إلى تحقيقك المزيد من الأناقة والثقة في النفس:

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1.الزيوت: قد تجدين أن هناك بعض الزيوت ذات رائحة عطرة جذابة، بالإضافة إلى أنها تغذي شعرك وتجعله أكثر صحة وجاذبية. ولعلّ من أهمّ هذه الزيوت زيت اللافندر وزيت جوز الهند. وكلّ ما عليك فعله هو اختيار أحد الزيوت العطرية، ووضع القليل منها على شعرك بعد الاستحمام مباشرة للحصول على شعر ذي رائحة عطرة جميلة.

2.العطور: يلجأ البعض من السيّدات إلى رشّ العطور على شعرهن للحصول على رائحة شعر عطرة. وبالرغم من أنّ هذه الطريقة ستقدّم لك رائحة جذابة إلا أنك تحتاجين إلى بعض القواعد للقيام بذلك؛ أولاً: عليك اختيار العطور الزيتية الشرقية، والابتعاد تماماً عن العطور الفرنسية بسبب الكحول التي تجفّف شعرك وتسرّع في ظهور الشيب، كما عليك تجنب رشّ العطر على شعرك مباشرة. بدلاً من ذلك، قومي برشّه على الفرشاة الخاصة بك، ثم صففي شعرك بها. بعدها، سيتوزّع العطر على جميع بصيلات شعرك.

3.الشامبو والبلسم: عند اختيارك الشامبو والبلسم، قومي باختيار الأنواع ذات الرائحة القوية.

4.أدوات التصفيف: نتيجة استخدامك لأدوات تصفيف الغير قد تُصاب فروة رأسك بعدوى فطرية تؤدي إلى ترك رائحة كريهة في شعرك؛ لذا عند ذهابك إلى صالونات التجميل، احرصي على اصطحاب أدواتك الخاصّة معك أو تطهير الأدوات قبل استخدامها على شعرك.

5.النظام الغذائي: احرصي على عدم تناول الأطعمة التي تزيد من رائحة شعرك الكريهة كالثوم والبصل، واحرصي على تناول الخضراوات والفواكه المغذية لشعرك، كما عليك الحرص على شرب الماء بكثرة للتخلّص من السموم المتراكمة في فروة الرأس.