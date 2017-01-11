فوائد الرياضة على مظهر بشرتك

لا شك أنك سمعت بفوائد الرياضة والحركة على القلب والأوعية الدموية والصحة الذهنية، ولكن هل يمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام سلاحك السري للتمتع ببشرة صحية وجميلة؟

لماذا يحب الجلد ممارسة الرياضة؟

أثناء ممارسة التمارين الرياضية يزيد معدل ضربات القلب، وتتعزز الدورة الدموية، ويرفع مستوى انتشار الأكسجين والمواد الغذائية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك خلايا الجلد. فضلاً عن ذلك، تساعد زيادة تدفق الدم أيضاً على طرد السموم والجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الجلد. كما يمكن للتمارين المنتظمة أيضاً أن تحفز إنتاج زيوت الجلد الطبيعية، وبالتالي تبقي بشرتك ناعمة ونضرة.

مرني بشرتك

يمكنك مساعدة جلدك على الحصول على أقصى استفادة من التمارين الرياضية عبر اتباع الخطوات السهلة التالية:

• إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق طوال أيام العام، من الضروري المهم استخدام مرطب مزود بعامل وقاية من أشعة الشمس لا تقل درجته عن 15 لحماية البشرة من أضرارها. ضعيه على وجهك ورقبتك وصدرك وذراعيك وغيرها من المناطق الأخرى المعرضة للشمس.

• غطي البشرة قدر الإمكان عند ممارسة التمارين الرياضية في الطقس البارد، حيث أن الرياح ودرجات الحرارة الباردة قد تجرد البشرة من الرطوبة، وحتى أنها قد تتسبب بحروق الرياح في ظروف البرودة الشديدة.

• اغسلي بشرتك بمنظف لطيف بعد ممارسة الرياضة للتخلص من العرق، حيث أن بقاءه يمكن أن يتسبب بسد المسام ويقود إلى ظهور البثور. فضلاً عن ذلك، قد يتسبب الملح الموجود في العرق في تهييج البشرة الحساسة.

• احتفظي بعبوة معقم صغيرة أو مناديل معقمة في حقيبة ملابسك أو في خزانة النادي الرياضي، لتعقيم وجهك بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة.

ومهما كان مستوى مواظبتك على ممارسة التمارين الرياضية وسواء كنت مبتدئة أو محترفة، احرصي على اتباع هذه النصائح البسيطة لتحققي أقصى استفادة من هذه التمارين الرياضية وتنعمي ببشرة رائعة.

منتجات مقترحة:

أولاي توتال إفكتس سي سي كريم SPF15