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حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 12 يناير 2017

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 12 يناير 2017 حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 12 يناير 2017

مهنياً: تنشر افكارًا او تستفيد من ظروف مميّزة، وقد تقوم بسفر أو تخطّط له، ويكون له اثر في اعمالك المستقبلية

عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي وجسدي

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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