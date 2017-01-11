المكياج الهندي الأجمل مع أحلام

تشتهر أحلام بحبها لأجدد صيحات الجمال وباعتمادها ابتكارات غريبة حوّلتها إلى موضوع جدل. فبعد هدية زوجها الجمالية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صالون تدليك داخل المنزل مجهّز بكلّ الوسائل والتقنيات الجديدة، وبعد تطبيقها لأحمر الشفاه الأزرق الداكن الذي لم يناسب لون بشرتها أبداً؛ ها هي تعتمد المكياج الهندي بشكل جديد وجميل.

من أجمل المكياجات الهندية التي تناسب المرأة العربية ما اعتمدته أحلام مع النقش على جبينها. وقد نشرت أحلام على صفحتها الخاصة على انستقرام أنّ معصومة هشيم هي التي نفذت هذا المكياج، في الوقت الذي نشرت الأخيرة صورتها مع أحلام.

إذا كنت تريدين تطبيق مكياج هندي مميّز بشكل يكبر عينيك، إليك خطوات الحصول على مكياج أحلام:

-أسسي بشرتك بشكل يخفي كلّ العيوب ويمنح وجهك الإشراق

-حدّدي حواجبك بشكل يرفع العين.

-استخدمي الظلال الأسود الداكن على الجفن العلوي المتحرك بشكل دخاني.

-طبّقي الظلال الأبيض المشرق على الجفن الثابت تحت خط الحواجب.

-استخدمي الرموش المستعارة الكثيفة على كل من الجفنين العلوي والسفلي.

-ارسمي خطاً عريضاً من الأيلاينر المجنّح على الجفن العلوي.

-طبّقي الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي.

-اختاري أحمر الشفاه النيود أو البيج أو الزهري الفاتح.

-أما بالنسبة إلى النقش الهندي فيمكنك شراء الملصقات الموجودة في متاجر مستحضرات التجميل واختيار الشكل المناسب لك. أما الحلّ الأفضل فهو الاستعانة بخبير تجميل متخصّص ليرسم لك النقش بشكل دقيق ومميّز.

وأنت سيدتي هل أحببت أحلام بالمكياج الهندي؟