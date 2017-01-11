"فيت سنستيف" ثورة في عالم إزالة الشعر

نظراً لأنّ عمليّة إزالة الشعر من أكثر المشاكل التي تشكو منها النساء عادةً قدّمت شركة فيت ابتكارها الجديد في عالم الجمال "فيت سنستيف" والذي سيجعلك تستغنين عن الطرق التقليديّة التي مللت من استخدامها، لتنعمي بالجمال.

فيت سنستيف ابتكار في عالم الجمال

ابتكرت شركة فيت جهازاً جديداً أطلقت عليه اسم " فيت سنستيف"؛ فهو يُسهّل عليك معاناتك، ويساعدك كي تتخلّصي من استخدام الطرق التقليديّة خاصّةً في الأماكن الحساسة التي تشعرين بألمٍ كبير عند إزالة الشعر منها؛ فهو الجهاز الأوّل المخصّص لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة كالوجه، ومنطقة حول الفم، والإبطين، والبكيني.

ما الذي يميّز فيت سنستيف عن الأجهزة الأخرى

• ناعم على البشرة ولا يُسبّب أيّة جروحٍ أو خدوش.

• سريع الاستخدام؛ فإن كانت لديك مناسبة مفاجئة فإنّ فيت سنستيف هو حلّك المناسب.

• دقته عالية وفعاليته كبيرة؛ فالإكسسوارات التي تكون مع الجِهاز تساعدك في الحصول على أفضل تشذيب للشعر.

• شفراته قويّة: وذلك لمساعدتك على إزالة الشعر بشكلٍ جيّد.

محتويات عبوة فيت سنستيف

• بطاريات AA.

• كيس تجميل.

• مشذب للجمال

• رأس للتحديد لرسم شكل الحاجبين.

• رأس لتشذيب البكيني.

• ملحقات مشط.

• طبقة تصفيف.

• فرشاة تنظيف.

• كيس تجميل.

طريقة الاستخدام

إنّ طريقة استخدام الجهاز سهلة جداً؛ فيمكنك مثلاً استخدامه لتشذيب حاجبيك وبسرعة كبيرة خاصّةً في المناسبات العائلية، وذلك باتّباعك مجموعة من الخطوات:

• استخدمي الرأس الصغيرة، وأضيفي لها المشط إن كنت تودّين تقليم حاجبيك، وبعد ذلك ضعي الجهاز على حاجبيك وحركّيه عكس نمو الشعر.

• أزيلي المشط واستخدمي رأس التحديد إن كنت ترغبين بتحديد الحاجبين؛ وذلك بوضعها على بشرتك ودفعها نحو الحاجب بنعومة.

• استخدمي قلم التحديد إن كنت تودّين تعبئة الحاجبين بسبب وجود فراغ فيهما.

لا تتردّدي وسارعي فوراً في الحصول على الجهاز وذلك توفيراً لوقتك وجهدك ومالك، فالجمال عنوانك وفيت سنستيف هو خيارك الوحيد. يمكنك مشاهدة الفيديو الآتي لمعرفة طريقة الاستعمال.