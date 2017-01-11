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قرية البضائع تستقبل ٣٩ مليون دولار من سويسرا

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قرية البضائع تستقبل ٣٩ مليون دولار من سويسرا قرية البضائع تستقبل ٣٩ مليون دولار من سويسرا

أرشيفية

مراسل «ONA»

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأربعاء، ٣٩ مليون دولار قادمة من سويسرا، تدعم عدة مشروعات استثمارية ينفذها عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر .

صرحت مصادر أمنية بالمطار إن الأموال وصلت داخل عدد من الطرود على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 923 قادمة من سويسرا عن طريق دبي، وتولى فريق من مسؤولي بنك القاهرة الإشراف على تفريغ الطرود ونقلها على سيارتى نقل أموال توجهت وسط حراسة إلى مقر البنك بوسط القاهرة ، تمهيدا لضخها فى السوق المصرية تكلفة عدة مشروعات استثمارية ينفذها عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر .

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