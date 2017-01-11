"أمستردام" مدينة الشباب والسهر والتسكّع

تقدّم "أمستردام" لزائريها، لا سيّما الشباب منهم، تجارب عدة، تشمل التعرّف إلى الفنون والسهر والتنزّه... تعرّفوا إلى عناوين العاصمة الهولندية السياحيّة الأبرز، في السطور الآتية...

| "سوق الزهور": تقع هذه السوق الشهيرة، التي يعود تأسيسها إلى القرن التاسع عشر، على ضفاف "سينغل"، القناة الأقدم في "أمستردام"، في قلب محلّة "ريمبران بلاين" الجميلة. وهي تفتح أبوابها طيلة أيّام الأسبوع، وعلى مدار العام، وتشتهر خصوصًا بالزنابق (التوليب) الملوّنة.

| ساحة "دام": لا تستقيم زيارة "أمستردام"، بدون زيارة ساحة "دام"، التي تمثّل قلب المدينة وجاذبيّةً سياحيّةً وتجاريّةً. ويزينها القصر الملكي، أحد أجمل الأبنية في "أمستردام" على الإطلاق. والأخير هو أحد القصور الهولندية الثلاثة للملكة بياتريس. وهو يعدّ نموذجًا هندسيًّا كلاسيكيًّا بالغ الجمال، حيث يحيل زائريه إلى الحقبة الفرنسيّة، وتحديدًا إلى ألق القرن السابع عشر.

| "فوندُلبارك": هو أكبر المنتزّهات في "أمستردام"؛ منظّم على نحو لافت ونظيف للغاية. وفيه، تتعدّد الزهور والمساحات الخضراء وشبكات المياه والمساحات المخصّصة لمزاولة بعض أنواع الرياضات.

| مركز "نيمو": هو مركز العلوم الأكبر والأهمّ في هولندا، ويسمح لزائريه باكتشاف جوانب متعددة من العلوم المختلفة والتكنولوجيا، بأسلوب تفاعلي.

| حديقة "أرتيس" للحيوان: كانت تأسّست سنة 1838، وهي بذا تعدّ الأقدم في هولندا، وعنصرًا من عناصر الإرث الثقافي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر. وتأوي نحو 700 صنف من الحيوانات، وتملك حوضًا مائيًّا هامًّا. وتقع في قلب "أمستردام"، وتمتدّ على مساحة 14 هكتاراً وتتألّف من 27 مبنى، شيّدت لحضن فصائل عدة من الحيوانات.

نشاطات في "أمستردام"

| يعتبر اكتشاف هذه العاصمة الصغيرة الرائعة، سيراً على القدمين أو على الدرّاجة الهوائية، أحد النشاطات المميّزة للسائح، ما يسمح باكتشاف قنوات المياه التي تتغلغل بشكل هندسي داخل أمكنة المدينة، وبمشاهدة الجسور الرائعة التي يصل عددها إلى نحو 1300 جسر. كما تعكس ساحات "أمستردام" وطرقها، كما الأبنية الصغيرة والمنازل القديمة التي تفوح منها رائحة التاريخ الممزوج بنكهة عصرية، أجواء لا تضاهى في وسط مديني يحجز له مكانةً على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.

| تتعدّد المتاحف في "أمستردام"، وهي المدينة الأولى في العالم لناحية عدد المتاحف، ولعلّ أكثرها شهرة متحف الرسّام الشهير فان غوغ ومتحف الفن الحديث ومتحف ريجكس (المتحف الوطني) الذي يضمّ تشكيلةً واسعةً من اللوحات والتحف والقطع الأثريّة...

| تنتشر المقاهي القديمة (بنية اللون) في المدينة، وتقدّم لمرتاديها أجواءً دافئةً. علمًا بأن الأقدم بينها يرجع إلى سنة 1624، فيما الحديثة (بيضاء اللون) فيطلق عليها اسم "إيت كافيه"، وهي تقدّم الشطائر الهولندية اللذيذة والأطباق السريعة.

| للموسيقى خصوصيّة في "أمستردام"، إذ تكثر الأماكن التي تبثّ أنواعًا محدّدة منها، من الكلاسيكيّة إلى الراقصة والـ"أندرغراوند"...

إشارة إلى أن الشبّان والشابات يتجمهرون ليلتي الجمعة والسبت من كلّ أسبوع في ساحتي "ليدس بلاين" و"ريمبران بلاين" حيث أماكن السهر بالجملة، والأخيرة تستقطب السائحين.