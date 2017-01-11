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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 12 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 12 يناير 2017 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 12 يناير 2017

مهنياً: يعرّضك هذا اليوم لبعض الاستحقاقات، ولو انه يفتح بابًا جديدًا في مجال البيع والتجارة والتعاطي مع الجماهير

عاطفياً: يقدم لك الشريك نصيحة ممتازة بشأن ما يجب القيام لتبرز أكثر أمام الشريك

صحياً: انتبه من الحوادث والكسور والوقوع وحافظ على حذرك، تستعيد نشاطك ابتداءً من هذا اليوم

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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