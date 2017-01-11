على ماهر يحدد 5 معايير أساسية للانضمام لمنتخب 2002

كتب – محمد ربيع

حدد علي ماهر المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2002 ، 5 معايير أساسية سيتم على أساسها اختيار اللاعبين المنضمين لمعسكرات المنتخب، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للناشئين.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك معايير أساسية يبحث عنها في اللاعبين المنضمين للمنتخب حتي يحققوا ما يأمله منهم وأن يكونوا على قدر المسئولية وفي مقدمة تلك المعايير أن يمتلك اللاعب شخصية قيادية داخل وخارج الملعب، حتى يكون للمنتخب هيبة أمام المنافسين.

كما أكد ماهر أن اللاعب المنضم للمنتخب لابد ان يتوافر فيه السرعة البدنية داخل الملعب والسرعة الذهنية في إيجاد حلول سريعة ويجيد قراءة الملعب، وضرب مثلا بأبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، مؤكدا انه كان يمتلك سرعة بديهة تحل كل الأزمات داخل الملعب.

اما المعيار الثالث فيتمثل في أن يكون اللاعب على خلق داخل وخارج الملعب لأنه يمثل منتخب مصر ولا يمثل نفسه أو ناديه ولا يجوز ان يكون لاعب منتخب بلاده بمختلف اعماره ويصدر منه تصرفات غير اخلاقية داخل الملعب وخارجه.

والمعيار الرابع هو الذكاء داخل الملعب وخاصة في الالتحامات مع المنافسين فلابد ان يكون اللاعب ذكي في اختيار توقيت التحامه علي الكرة حتي لا يتعرض لاصابة او يصيب المنافس ، واخيرا فإن المهارة الكروية هي المعيار الخامس في اختيارات علي ماهر، الذي اكد ان منتخب الناشئين مواليد 2002 سيكون هو النواة الاولي والرئيسية للمنتخب الاول في الفريق العاجل.