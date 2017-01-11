حظك اليوم برج الثور ليوم الخميس 12 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء فتكون له من الشاكرين

عاطفياً: توقّع فرصًا جديدة ونجاحًا وتطوّرات ممتازة واحلامًا رومانسية وعلاقات مميّزة جدًّا

صحياً: يوم من الراحة يعيد الامور إلى نصابها على الصعيد الصحي

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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