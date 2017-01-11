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حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 12 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 12 يناير 2017 حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 12 يناير 2017

برج الحمل

مهيناً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية او ارتباطات غير معلنة

عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك

صحياً: تشكو هذا اليوم من تشنج الأعصاب، إنك واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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