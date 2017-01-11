مكتب رعاية المصالح الإيرانية: مساعد وزير الخارجية نقل تعازى شكرى فى وفاة رفسنجانى

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

قال مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة إن السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم ، نقل تعازى وزير الخارجية سامح شكرى، فى وفاة الرئيس الإيرانى الأسبق هاشمى رفسنجانى، خلال زيارته لمقر البعثة الدبلوماسية الإيرنية بالقاهرة صباح اليوم.

كما قدم السفير أحمد بيومى الغمراوى رئيس جمعية الصداقة المصرة الإيرنية وسفير مصر الأسبق فى افغانستان، واجب التعازى.

كان رفسنجانى الذى كان يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، قد توفى مساء أمس الأول، بعد أقل من ساعة من نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية.