إحالة متهمين للمحاكمة بتهمة حيازة لاسلكى ودخول منطقة محظورة

كتب سليم على

أحالت نيابة أحداث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد سطوحى، "حدث"، متهما بدخول منطقة محظورة وإحراز أحد أجهزة الاتصالات اللاسلكية بدون موافقة الجهات الأمنية، إلى المحاكمة، كما أحالت النيابة متهما آخر إلى المحكمة العسكرية.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن قوات الأمن تمكنت من القبض على كل من " وليد . م . ه " البالغ من العمر 16 عاما، وآخر يدعى " فرج . ع. ال" 30 عاما، أثناء عبورهما منطقة محظورة بمنفذ الواحات البحرية دائرة قسم ثانى أكتوبر بعد إطلاق النيران عليهما ومحاولة إيقافهما.

وتبين أن الثانى كان يقود سيارة لاند كروزر "مسروقة" محملة بمواد بترولية، كانا فى طريقهما لتسليمها لأحد المصانع، كما تم ضبط بحوزة المتهم الأول جهازا لاسلكيا ماركة "ثريا" يتطلب حمله ترخيص من الجهات الأمنية.

وبمواجهة المتهم الأول بتهمة حيازته لجهاز الاتصالات ، أكد أنه اشتراه من أحد المحال بـ25 ألف جنيه ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.