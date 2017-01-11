أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الوزراء:الإعلان عن مستجدات قوائم الأسعار الجديدة للأدوية غدا

Google+ Print
رئيس الوزراء:الإعلان عن مستجدات قوائم الأسعار الجديدة للأدوية غدا رئيس الوزراء:الإعلان عن مستجدات قوائم الأسعار الجديدة للأدوية غدا

المهندس شريف إسماعيل،

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع الأسبوعي ناقش اليوم الأربعاء، الموقف المالي للنصف الأول من العام، وتم استعراض اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تحصل بمصر بمقتضاها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لافتًا إلى أنه سيتم إرسالها إلى مجلس النواب.
> وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء؛ أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا لوزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، لإعلان ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتحديد قائمة الأدوية.
> وأوضح أنه جاري العمل على تنقية بطاقات ، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من بطاقات التموين بياناتها غير صحيحة ومازال العمل عليها مستمر، وسيتم الانتهاء من تنفيذ تنقية البطاقات في أسرع وقت ممكن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي