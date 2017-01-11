رئيس الوزراء:الإعلان عن مستجدات قوائم الأسعار الجديدة للأدوية غدا

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة الأسبوعي ناقش اليوم الأربعاء، الموقف المالي للنصف الأول من العام، وتم استعراض اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تحصل بمصر بمقتضاها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لافتًا إلى أنه سيتم إرسالها إلى مجلس النواب.

> وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء؛ أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا لوزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، لإعلان ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتحديد قائمة أسعار الأدوية.

> وأوضح أنه جاري العمل على تنقية بطاقات التموين، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من بطاقات التموين بياناتها غير صحيحة ومازال العمل عليها مستمر، وسيتم الانتهاء من تنفيذ تنقية البطاقات في أسرع وقت ممكن.