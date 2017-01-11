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ترامب للأمريكيين: هل تعتقدون أن هيلارى أكثر صرامة منى مع بوتين

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ترامب للأمريكيين: هل تعتقدون أن هيلارى أكثر صرامة منى مع بوتين ترامب للأمريكيين: هل تعتقدون أن هيلارى أكثر صرامة منى مع بوتين

>كتب إبراهيم حسان

تحدث الرئيس الأمريكى ، دونالد ، عن علاقته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتساءل قائلًا "هل يعتقد أحدكم أن هيلارى كانت ستكون أكثر صرامة مع بوتين منى؟".

 

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى بنيويورك، إنه لا يوجد أى تعاملات بينه وبين روسيا، ولا يوجد أيضا أى تعاقدات أو أعمال تجارية قد تحدث فى موسكو، أو قروض منهم، مضيفًا "من الممكن أن أقوم بهذه التعاملات، لكننى لا أريد ذلك، لأننى أعتقد أن هذا سوف يكون تضارب مصالح".

 

وأشار إلى أنه على مدار عطلة الأسبوع، عرض عليه 2 مليار دولار لكى يقوم فى دبى بعمل مع مطور كبير من الشرق الأوسط "ذا ماك"، لكنه رفض تلك الصفقة رغم أن المطور صديق له، نظرا لكونه الآن رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

 


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