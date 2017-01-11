بالصور.. النائب مصطفى سالم يطالب العاملين بالمستشفى الجامعى بتحمل المسؤولية

طالب الإعلامي مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، طهطا الدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج ببيان بالمخصصات المالية لجامعة سوهاج والمستشفى الجامعى التابعة لها وبيان بما تم إضافته من خدمات وأجهزة طبية ومدى كفاءة تلك الأجهزة والخدمات التي تقدمها لأبناء سوهاج.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي استضافته جامعة سوهاج بحضور أعضاء مجلس النواب بسوهاج بمشاركة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء مصطفى مقبل مدير أمن المحافظة

> هذا وطالب سالم أيضا رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بعمل تقييم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعما إذا كانوا هم أنفسهم راضين عن هذه الخدمة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مستشفى طب سوهاج هى الواجهة الصحيه والطبيه للمحافظة ولابد من التأكيد على جميع العاملين بها من أطباء وأساتذة على أهمية دورهم وأنه على الجميع أن يتحمل مسؤولياته أي كان موقعه داخل هذا الصرح الطبى الكبير والذي لا تتوقف خدماته على محافظة سوهاج فقط وأن يلقى المترددين على المستشفى وذويهم معاملة حسنة من الأطباء والعاملين بالمستشفى لخلق روح من التعاون والمحبة بين أطقم العمل بالمستشفى والأهالي المترددين على أقسام المستشفى المختلفة.