دراسة: الرجال المصابون بالصلع أكثر صدقا وذكاء ونضجا

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على الرغم من أن الكثير من الرجال يقلقون من فقدان شعرهم، إلا أن الصلع ربما يكون مرتبطا بالعديد من المميزات المفيدة، أبرزها أن الرجل الأصلع يكون أكثر ذكاء وصدقا ونضجا، وذلك وفقا لما أثبتته أحدث الدراسات.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التى نقلت الدراسة فإن الرجال المصابين بالصلع يعتقد أنهم أكثر نضجا اجتماعيا وأكثر ذكاء وتعليما وصدقا مقارنة بنظرائهم من الرجال الذين تمتلئ رأسهم بالشعر.

وقال الدكتور "فرانك موسكاريلا" الذى ترأس الدراسة بجامعة "بارى" فى ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الدراسة شملت تحديد مستويات الجاذبية والعنف والرضا والنضج الاجتماعى ومجموعة من العناصر بما فيها الصدق والذكاء والوضع الاجتماعى.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يكسو الشعر رأسهم سجلوا معدلات منخفضة من النضج الاجتماعى وأن الرجال الذين يتساقط شعرهم سجلوا معدلات أعلى بينما كان المصابون بالصلع أصحاب النسب الأعلى على الإطلاق فى النضج الاجتماعى.

يشار إلى أنه فى الفئة العمرية ما بين 35 و45 عاما يفقد الرجال شعرهم بشكل لافت للنظر ويرتفع هذا المعدل إلى 65% من الرجال فى عمر الستين وعادة ما يكون الأمر وراثيا ويمكن رصده بين مختلف الفئات.