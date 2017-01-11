وفدان روسيان يصلان القاهرة لتفقد مطارى شرم الشيخ والغردقة

استقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الأربعاء، وفدين روسيين، قادمين من موسكو عبر إيطاليا، فى زيارة تستغرق ٥ أيام، لتفقد مطارى الغردقة وشرم الشيخ .

وصل الوفدان على الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وذلك لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وموسكو، لتوقفها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بصحراء شمال العريش وبالتحديد فى منطقة الحسنة.

ويتابع الوفدان خلال الزيارة، الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول بالمطارين، وذلك ضمن الاتفاقات الجارية بين وزارة الطيران المدنى والمسئولين الروسيين قبل استئناف الرحلات الروسية إلى المطارات المصرية

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه من المقرر أن يغادر الوفدان وعددهم 11 مسئولا أمنيا روسيا، خلال ساعات على الرحلات الداخلية المتجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، وذلك لتبدأ جولتهم هناك، وسوف تشمل متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بالمطارين، منذ لحظة دخول الراكب إلى صالة السفر، وحتى صعوده على الطائرة، كذلك الإجراءات التى تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة، التى تم تركيبها بالمطارين، وكذلك متابعة عمل الوجبات وخط سيرها من خروجها من “الكترينج” وحتى لحظة صعودها على الطائرات.

وتأتى زيارة الوفدين بعد زيارة وفد آخر لمطار القاهرة الدولى منذ أسبوعين، إذ تفقد صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم “2″ الجديد، وعقد الوفد جلسة مباحثات مع الأجهزة العاملة بالمطار وقيادات وزارة الطيران المدنى.

يذكر أن وفدين روسيين تفقدا مطارى الغردقة وشرم الشيخ نهاية سبتمبر من العام الماضى، وظل الوفدان هناك لمدة ٥ أيام تفقدا إجراءات المطار، وضم الوفدان ٩ خبراء من أمن الطيران الروسى.