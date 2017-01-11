عبدالله بن زايد يعلن إهداء جائزة الإنجاز التي نالتها "الخارجية" إلى أرواح شهداء الإمارات

أهدى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى أرواح وأسر شهداء الإمارات الذين كانوا يؤدون مهام إنسانية نبيلة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني أثناء زيارتهم لمقر والي مدينة قندهار الأفغانية أمس .. " جائزة الإنجاز" التي فازت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة عن " مؤشر المساعدات الإنمائية الرسمية " والذي يعنى بالشأن الإنساني.

وقال سموه إن هذه الجائزة تعبر عن التزام الامارات التاريخي والثابت بالعمل الخيري والانساني مؤكدا أن تضحيات شهداء الإمارات تأتي تجسيدا لهذا الالتزام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم تعبيرا عن القيم السامية لبلدهم ومجتمعهم .. وأكد أن اهداء هذه الجائزة لأرواحهم الطاهرة هو أقل القليل مقابل التضحية الكبرى التي قدموها فداء للوطن.