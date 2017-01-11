«أولاند» يشكر السيسى هاتفيا لتسليم مصر رفات ضحايا فرنسا بحادث الطائرة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي “فرانسوا أولاند”، أعرب خلاله رئيس فرنسا، عن تقدير بلاده لتسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين، الذين لقوا مصرعهم خلال حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى ذويهم، مؤكداً على امتنان أسر الضحايا لهذا الإجراء، ومشيداً بالتعاون القائم بين الجانبين على مستوى الخبراء.

وأشاد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم مستمر وتطورها على مختلف الأصعدة، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى خلال الاتصال عن حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا فى مختلف المجالات، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية.

وأكد السيسى على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لدفع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة.

وتم خلال الاتصال التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في ليبيا وسبل الدفع قدماً بجهود استعادة الاستقرار في هذا البلد الشقيق.