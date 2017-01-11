غدا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في «ألتراس أهلاوي»

تنظر غدًا، الخميس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة ثلاث متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” الألتراس أهلاوي “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

> والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم أحمد رضا عبد الصادق سالم ومحمد حسن إمام محمد و أحمد عثمان محمد عثمان علي.

> وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه ووضع النار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.