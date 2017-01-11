غدًا.. استئناف ورثة سكرتير مبارك فى التحفظ على أموالهم

تنظر غدًا، الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، استئناف ورثة رئيس طاقم سكرتارية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على أمر التحفظ على أموالهم لاتهامهم بالكسب غير المشروع .

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بتأييد قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، لتورطهم في قضايا فساد جديدة مع أسرة الرئيس المخلوع مبارك، و استغلال وظائفهم.

ويذكر أنه توفى منذ عام جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.