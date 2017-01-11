أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عسكري سوري: لا رغبة في التصعيد للوصول إلى محادثات «الآستانة»

Google+ Print
عسكري سوري: لا رغبة في التصعيد للوصول إلى محادثات «الآستانة» عسكري سوري: لا رغبة في التصعيد للوصول إلى محادثات «الآستانة»

الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن، إن إعلان السورية عن الاتفاق مع المعارضة لصيانة نبع مياه “عين الفيجة” جاء لأن أزمة المياه هي مسألة إنسانية بحتة، مؤكدا أنه لا يمكن للدولة السورية أن تقبل بقطع المياه عن دمشق.

وأضاف الحسن خلال لقاء له على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن الدولة السورية أعطت مهلة للجامعات للحصول على إجابة نهائية حول مسألة التهدئة، وأن هناك مجموعات مسلحة في عدة قرى قبلت بالتسوية ورفعت العلم الوطني، وتبادر حاليا مع مسلحيها لتسوية أوضاعهم .

وأوضح الحسن أنه في حالة موافقة تلك الجماعات على التسوية ستستمر التهدئة، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر لكنها ستكون محصورة في بلدتين فقط لأن هناك 6 بلدات أعلنت عن قبول التسوية والتسليم، لافتا أن تلك المبادرة بإدخال الفنيين لإصلاح أعطال المياه هو جزء من الخطة المعمول بها من أجل الوصول لتسوية.

وأشار الحسن إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق “روسي تركي إيراني” من أجل عودة المفاوضات ووقف الأعمال القتالية رحبت الدولة السورية بها للتمهيد لوصول لمحادثات الاستانة، مؤكدا أنها ستساعد للوصول لجولة جديدة من المفاوضات في كازاخستان، مؤكدا أنه لا رغبة لدى النظام في التصعيد على أية محاور لاستمرار المضي صوب محادثات “الآستانة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات