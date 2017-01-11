غدًا.. محاكمة متهمى حرق نقطة شرطة المنيب

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الخميس، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا بقضية حرق نقطة شرطة المنيب.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم عدة، كانت من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى