أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 11/1/2017..حمودى أول صفقات الميركاتو الأحمر

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلى اليوم الاربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك على السوبر المصرى المقرر اقامتها يوم 10 فبراير القادم.

منح الجهاز الفني للأهلى بقيادة حسام البدري الضوء الأخضر لإدارة ناديه لإتمام التعاقد مع الفلسطيني كارلوس سالوم مهاجم نادي يونيون إسبانيولا التشيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ،بعد عودة نظام الاستبدال ،حيث يحق للإدارة الحمراء حالياً إبرام التعاقد مع 3 لاعبين فى ظل وجود مكان شاغر بالقائمة الحمراء.

وصل الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادماً من بلاده، بعدما سافر إليها قبل مباراة القمة الاخيرة دون علم القلعة الحمراء الأمر الذى تسبب فى تغريمه ماليا من قبل النادى.

أكد عمرو جمال مهاجم الأهلي، أنه لا يغضب من تشبيه البعض له بالفنانة ياسمين رئيس، نظرا لتقارب ملامح وجههما، مشددا على أنها فنانة محترمة وتملك موهبة كبيرة.

أرجع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، غياب محمد الشناوى عن مران الفريق اليوم، الأربعاء، لظروف شخصية اعتذر بسببها الحارس وتقبلها الجهاز الفنى، لذا لن تكون هناك عقوبات ضد الحارس.

يُجرى مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة، اتصالات مع نظرائهم فى نادى أندرلخت البلجيكى للحصول على باقى قيمة صفقة محمود حسن تريزيجيه، الذى رحل من الأهلى للنادى البلجيكى مطلع الموسم الجارى على سبيل البيع النهائى بعدما انتهت مدة الإعارة.

أنهى مسئولو النادى الأهلي، صفقة أحمد حمودى صانع ألعاب الباطن السعودى، وبات اللاعب على بُعد خطوة واحدة، لأن يُصبح أول صفقة الفريق الأحمر فى الميركاتو الجارى، كما اتفق الأهلى مع اللاعب على قيد الأخير فى القائمة الأفريقية.