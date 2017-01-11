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نشأت الديهي يتعاقد مع TEN لتقديم «بالورقة والقلم»

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نشأت الديهي يتعاقد مع TEN لتقديم «بالورقة والقلم» نشأت الديهي يتعاقد مع TEN لتقديم «بالورقة والقلم»

الإعلامي نشأت الديهي

كتبت- إنجي لطفي

تعاقد الإعلامي نشأت الديهي مع قناة TEN لتقديم برنامج ” بالورقة والقلم” والمقرر بثه خلال شهر فبراير المقبل، البرنامج يذاع يوميا وهو برنامج سياسي إخباري.

الجدير بالذكر أن برنامج “بالورقة والقلم” كان يقدمه الديهي على شاشة قناة التحرير قبل أن يتوقف مع حزمة البرامج السياسية مع انطلاق قناة TEN.

ومن المعروف أن الديهي كان قد قدم برنامج ” ميدان السياسة” على التلفزيون التركي،  ببرنامج ” صباح العاصمة” على شاشة العاصمة، وبرنامج ” جملة فعلية” على دريم، كما يقدم في نفس الوقت برنامج ” نادي العاصمة” على شاشة التلفزيون المصري.

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