غدًا.. غادة والي ومحمود هلال و”العائلة الفرعونية الحديثة” ضيوف «معكم»

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة CBC الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك غدا الخميس القادم في تمام الثامنة مساء.

وتكشف والي، خلال الحوار حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ضجة حول قانون “تجنيد الفتيات” حيث تؤكد أنه لا يوجد قرار باجبار الفتيات على أداء الخدمة العامة كما تشرح قانون الخدمة العامة وتوضح أنه موجود من سنة 73 ويصدر قرار سنوى بالمؤهلات المطلوبة لأداء الخدمة العامة لمن يرغب.

وتؤكد أن الشائعات أصبحت تنتشر كالنار وأنها تواجه ذلك بكل هدوء وثقة وحينما يتطلب الأمر تصدر بيان توضح فيه الحقيقة مثلما حدث فى الشائعة التي أثيرت بشأن رفضها ركوب طائرة على درجة اقتصادية وقالت إنها طلبت “بزنس كلاس”.

كما تكشف الوزارة عن تفاصيل الواقعة التى انتشرت على السوشيال ميديا بشأن إجبار مربية لطفل صغير فى أحد دور رعاية الأطفال على الاستحمام بالمياه الباردة في عز الشتاء.

وتوضح أنها حققت بنفسها فى الواقعة وأن المشكلة الأكبر فى تلك الواقعة تتلخص في عدم تأهيل تلك الفتاة على كيفية التعامل مع الأطفال كما تروي تفاصيل لعبة تنس الطاولة مع أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم فى حضور محافظ القاهرة وكيف تغلب عليها أثناء افتتاح إحدى المدارس بالقاهرة.

وتحكي والي عن فرحتها في أثناء حضور مباراة في استاد برج العرب بين منتخبي مصر وغانا وماذا كان رد فعلها بعد أن أحرزت مصر الهدف الثانى.

كما يستضيف البرنامج المنشد الشاب محمود هلال والفائز بلقب منشد العرب من تلفزيون الشارقة حيث يؤدي عدد من الابتهالات والأغاني والتواشيح التي أبهرت جمهور البرنامج في الاستديو.

ويردد محمود الآذان بصوته ويعلن أنه سيبدأ خلال أيام فى رفع أذان الفجر مباشرة إذاعته على إذاعة القران الكريم يوميا.

وفي فقرة أخرى تستقبل الشاذلى رب أسرة سجل جميع أولاده وأحفاده بأسماء الفراعنة القدماء، حيث أطلق على أبنائه الثلاثة “أوزوريس وزوسر وميناس “و انجب الابن الأول “سنفرو وسنوسرت” واجب الابن الثانى :” ايمستى وحورس ” بينما لم يتزوج الابن الثالث ولكنه يتمنى ان ينجب طفلة يسميها”هاميس”.

ويطلق عليهم البرنامج اسم “العائلة الفرعونية الحديثة” حيث تطلب منهم ضاحكة أن يضعوا لأنفسهم مواصفات لتدوينها في التاريخ, فيقولون :”إن الأسرة تشتهر بالمعمار وجميع أبنائها من الذكور فقط، ويشتهرون بخفة الظل”.