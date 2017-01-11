أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس صياد ضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بمنطقة الصيد فى القليوبية

Google+ Print
حبس صياد ضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بمنطقة الصيد فى القليوبية حبس صياد ضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بمنطقة الصيد فى القليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار حسن والي رئيس النيابة بحبس " صياد " أربعة ايام علي ذمة التحقيق بعدما تم ضبطه وبحوزته بندقية ألي و2 خزنه و35 طلقة و3500 جنية بقصد الاتجار في الأسلحة بمدينة بنها.

 

وردت معلومات سرية للمقدم سامح رضا رئيس مباحث المسطحات المائية بالقليوبية بقيام صياد باستغلال منطقة الصيد فى النيل للاتجار بالسلاح، فتم عرض المعلومات على اللواء صبرى الجمال مدير الإدارة العامه للمسطحات المائية وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث أشرف عليها العميد حسام الحسينى وكيل مباحث القليوبية وتخفى العقيد محمد زكريا رئيس المسطحات فى هيئة تاجر لشراء سلاح من المتهم وفى الوقت المناسب هاجمت القوات المكان فى النيل وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد ع أ " صياد  وضبط بحوزته سلاح آلى و2 خزنه و35 طلقه و3500 جنيه.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365