حبس صياد ضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بمنطقة الصيد فى القليوبية

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار حسن والي رئيس النيابة بحبس " صياد " أربعة ايام علي ذمة التحقيق بعدما تم ضبطه وبحوزته بندقية ألي و2 خزنه و35 طلقة و3500 جنية بقصد الاتجار في الأسلحة بمدينة بنها.

وردت معلومات سرية للمقدم سامح رضا رئيس مباحث المسطحات المائية بالقليوبية بقيام صياد باستغلال منطقة الصيد فى النيل للاتجار بالسلاح، فتم عرض المعلومات على اللواء صبرى الجمال مدير الإدارة العامه للمسطحات المائية وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث أشرف عليها العميد حسام الحسينى وكيل مباحث القليوبية وتخفى العقيد محمد زكريا رئيس المسطحات فى هيئة تاجر لشراء سلاح من المتهم وفى الوقت المناسب هاجمت القوات المكان فى النيل وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد ع أ " صياد وضبط بحوزته سلاح آلى و2 خزنه و35 طلقه و3500 جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.