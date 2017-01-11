النيابة تقرر حبس شخص اعتدى علي محامى بالسويس داخل مجمع المحاكم

السويس- سيد نون

قام شخص بالسويس، بالاعتداء علي محامي داخل مجمع محاكم السويس بضربة رأس "روسية "، مما تسبب في اصابة المحامي بجروح، وتم تحرير محضر للمتهم بالاعتداء علي المحامي، وقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من حرس مجمع محاكم السويس، بقيام شخص يدعي " أحمد . أ "، بالتعدي علي محامي خلال تواجد المحامي في المحكمة لممارسة عملة.

وقال محمد صلاح عجاج، وكيل نقابة المحامين بالسويس، أن محامي " م . ع " قام شخص بالتعدي علية بشكل مفاجئ، بالرغم من عدم قيام المحامي بالتعدي عليه بأي شكل، وسبب الاعتداء أن المحامي هو موكل للدفاع عن احد خصوم المعتدى في قضية.

وأكد محمد صلاح، أن المتهم بالاعتداء تم ضبطة وتحرير محضر له، وتم عرضة علي النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشف مصدر بمجمع محاكم السويس، أن ما حدث هو أن الشخص الذي قام بالتعدي علي المحامي تعرضت زوجتة لمضايقات من شخص قام بمطاردتها في الشارع، وتعدي عليها بالضرب، وحاليا يحاكم أمام محكمة السويس، وأن المحامي الذي تعرض للاعتداء هو موكل المتهم الذي قام بالاعتداء علي السيدة، والذي قام زوجها بالتوجة الي المحكمة، و وصل الي محامي المتهم، وسأله هل أنت محامي الشخص الذي قام بالاعتداء علي زوجتي فأجاب نعم فقام زوج السيدة بالاعتداء عليه بالضرب بـ"الروسية".