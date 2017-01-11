رئيس الوزراء: نعمل على تنقية بطاقات التموين بأسرع وقت

كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء ناقش الموقف المالى لنصف العام الأول وعرض الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولى، وسوف يتم إرسالها إلى مجلس النواب.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إنه جارى العمل على تنقية بطاقات التموين مؤكدا أن هناك عددًا كبيرا من بطاقات التموين بياناتها غير صحيحة ومازال العمل عليها مستمر، وسيتم الانتهاء من تنفيذ تنقية البطاقات فى أسرع وقت ممكن.

وحول قائمة أسعار الدواء الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفى غدا الخميس لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لإعلان ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتحديد قائمة أسعار الأدوية.