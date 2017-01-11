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حملات للرقابة الإدارية بالمنيا على القرى الأكثر احتياجا لتحسين الخدمات

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حملات للرقابة الإدارية بالمنيا على القرى الأكثر احتياجا لتحسين الخدمات حملات للرقابة الإدارية بالمنيا على القرى الأكثر احتياجا لتحسين الخدمات

>المنبا - حسن عبد الغفار

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا بإجراء حملة فى إطار سلسلة من الحملات التى تقوم بها، حرصا على مراقبة الأسواق والسلع الأساسية والوقوف على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا على مدار اليومين بقرى مركزى مطاى وسمالوط بالتعاون مع مديرية ومديرية الطب البيطرى والمحافظة بجولات لتفقد الخدمات المختلفة بقرى المركزين.

 

تم المرور فى اليوم الأول على قريتى "بوجة" و"جبل الطير البحرية" التابعة لمركز سمالوط، وقد أسفر المرور عن عدد من الملاحظات، وقد تمت إزالة أسبابها على الفور، من أهمها احتياج مدرسة بوجة الابتدائية لعدد من التخت المدرسية وعدم استكمال بعض الكتب المدرسية، وتم التنسيق الفورى مع مديرية التربية والتعليم على صرف عدد 20 تختة مدرسية وسرعة استكمال صرف باقى الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى.

 

وبالمرور على الوحدة الصحية بقربة بوجة لبعض الأدوية تم التنسيق على صرف كميات أدوية استثنائية، وإعادة احتساب معدلات الصرف لتلك الأدوية دوريا، وخلال المرور على مدرسة جبل الطير البحرية الابتدائية تم التنسيق على سرعة صرف باقى كتب الفصل الدراسى الثانى.

 

وقد تبين من خلال المرور وجود العديد من الأعطال بالوحدة الصحية لقرية جبل الطير البحرية، الأمر الذى يؤثر سلبا على الخدمات الطبية المُقدمة من الوحدة، وعدم استخدام كامل الأجهزة والمعدات الطبية الموجودة بالوحدة، وقد تم التنسيق مع الإدارة الصحية لإجراء معاينة شاملة وعمل مقايسة لإصلاح الأعطال. وقد تبين وجود منافذ وسيارات توزيع السلع التموينية ووصول عدد كاف من عبوات السلع الغذائية المخفضة والخاصة بالقوات المسلحة.

 

وشمل اليوم الثانى المرور على قريتى سيلة الشرقية، وقرية أولاد الشيخ بمركز مطاى، وتبين صرف السلع التموينية حتى اليوم بالقريتين.

 

كما تبين أنه جار توفير موقع بديل للوحدة الصحية بقرية سيلة الشرقية لسوء حالة الموقع الحالى، ووجود محطة صرف صحى بقرية أولاد الشيخ على منشأة حديثاً وجاهزة للتشغيل ولم يتم توصيل كهرباء لها لحين إنهاء إجراءات الحصول على ترخيص وزارة الزراعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء تلك الإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين.

 


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