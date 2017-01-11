الخضري: مبادرات رفع الحصار عن القطاع غير كافية‎

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، جمال الخضري، إنهم دائماً يرفعون شعار رفع الحصار عن القطاع مشددا على أن هذا الحصار غير قانوني أو إنساني ومخالف لكل الأعراف الدولية، مشيراً إلى أن الواقع صعب وكارثي في غزة دون حراك دولي تجاه هذا الأمر.

وأضاف الخضري خلال لقاء له على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن اللجنة تدعم كافة المبادرات لتعزيز الصمود الفلسطيني وإنهاء الحصار، وذلك عبر تفعيل كل الطاقات في القطاع غزة والوقوف بجانب المتضررين، مشددا على أن تلك المبادرات غير كافية.

وأكد الخضري أن إنهاء الحصار يتطلب فتح كافة المعابر الحدودية والسماح بحركة البضائع من وإلى القطاع وفتح الممر الآمن الذي يربط الضفة الغربية غزة، بالإضافة إلى العمل على بناء ميناء ومطار غزة الدولي، ورأى أنها خطوات لا غنى عنها لإنهاء الحصار الخانق الذي امتد لنحو 10 سنوات.

وأوضح أن هناك ما يقرب من المليون والنصف شخص يعيشون على المساعدات الإنسانية في قطاع ، ومنها دولية وعربية وإسلامية، إلا أنها لا تكفي مع معاناة الأطفال وإصابتهم بأمراض مثل فقر الدم، لافتا أن نسبة البطالة في القطاع وصلت لنحو 47% جراء الممارسات الإسرائيلية.