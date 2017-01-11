جيش الاحتلال يتهم مجموعة من حماس بالتواصل مع جنوده لجمع معلومات استخباراتية

كتب أحمد علوى

أعلن الجيش الإسرائيلى، قبل قليل، أنه تمكن من الكشف عن شبكة لحركة حماس الفلسطينية التى نشطت بانتحال شخصيات على شبكات التواصل الاجتماعي ومنها "فيس بوك"، للتواصل مع جنوده و"تجنيدهم لأهدافها"، بحسب جيش الاحتلال.

واعتبر الجيش الإسرائيلى أن حركة حماس، قد رفعت من قدراتها التكنولوجية وتستخدم كافة الوسائل لأجل جمع معلومات استخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقال الجيش فى بيان له إن أفراد الشبكة الحمساوية عملت على التواصل مع الجنود فى الجيش الإسرائيلى بهدف جمع معلومات استخباراتية منهم عبر زرع "حصان طروادة" وفيروسات فى هواتفهم الذكية.

وأوضح الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى، أنه فى الأشهر الأخيرة نفذ الجيش حملة بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية لأجل الكشف عن حسابات وهمية ومزيفة تستخدمها الشبكة الحمسأوية لزرع فيروسات وبرامج تجسس فى هواتف الجنود، وأطلق أيضا حملة إعلامية لتوعية أفراده واطلاعهم على التهديدات وتعزيزهم بها وطرق التصدى لها.