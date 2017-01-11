الصين تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية للعراق

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تعهدت الصين بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بمبلغ 70 مليون يوان (حوالى 10.1 مليون دولار أمريكي) وذلك فى رسالة بعث بها، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) لى كه تشيانغ، إلى نظيره العراقى حيدر العبادى.

وأعرب لى فى رسالته عن أمله فى أن يحقق العراق الأمن والاستقرار فى أقرب وقت ممكن، منوهًا بالصداقة التقليدية، التى تربط بين البلدين وبتطور العلاقات والتعاون الثنائى.

وأكد فى رسالته التى نشر نصها على موقع الحكومة الرسمى أن الحكومة الصينية مستعدة للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة العراقية لمواصلة دفع الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق إلى مستوى أعلى.

وقال إن قرار إرسال المساعدات إلى العراق يأتى من أجل المساعدة فى تخفيف الأوضاع الإنسانية للشعب العراقى.