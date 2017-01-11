أخبار مصر للساعة 6.. الإعدام عقوبة زرع الأعضاء بالتحايل حال موت المريض

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، موافقة الحكومة على تعديل العقوبات بقانون زراعة الأعضاء، إضافة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من مجلس أعمال الأمن القومى الأمريكى، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، تضم فى عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكى المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومى.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010 ، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس أعمال الأمن القومى الأمريكى، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، تضم فى عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكى المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومى.

بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة أهم الضوابط الخاصة بعملية تخصيص الأراضى المجانية للمستثمرين فى الصعيد مجاناـ يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة حول تخصيص الأراضى المجانية فى الصعيد.

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم، الأربعاء، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها، وتحديد حديقة الفسطاط لمن يرغب بالتظاهر.

قال وزير الخارجية الأمريكى المعين، ريك تيليرسون، إن الإسلام المتطرف لا يمثل العقيدة الإسلامية الحقيقية، مضيفًا: الإسلام الراديكالى هو تمثيل غير شرعى للإسلام".

استقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الأربعاء، وفدين روسيين، قادمين من موسكو عبر إيطاليا، فى زيارة تستغرق ٥ أيام، لتفقد مطارى الغردقة وشرم الشيخ .

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، انضمامهم للمبادرة التى أطلقتها الإعلامية ريهام سعيد، تحت شعار "كلنا مصريين"، من أجل تطوير التعليم فى مصر، مؤكدين أن التعليم قضية حياة، وأن تطوير المبانى التعليمية وحماية الآيل منها للسقوط واجب وطنى على المجتمع قبل الحكومة، ومطالبين المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالتحرك فورًا ومساندة المبادرة، فى إطار قضية قومية تشغل بال كل المصريين، هى قضية "التعليم".

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة أشهر، تبدأ منتصف يناير الجارى وحتى منتصف إبريل المقبل، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة من أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين، وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم ضم كلاً من الفريق أول صدقي صبحى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان الورقة الامتحانية لبوكليت الثانوية العامة، والذى يتم تطبيقه لأول مرة، وهو عبارة عن دمج كراستى الإجابة والأسئلة معاً، من حيث عدد الصفحات والأسئلة والدرجة المخصصة لكل مادة، ويرصد اليوم السابع" عدد صفحات كل نموذج فى 10 مواد دراسية وعدد الأسئلة ودرجة كل مادة.

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بتنفيذ قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، رقم 70 / 2016، بمنع كل من هشام رزق درويش مصطفى، المدير المسئول عن صومعة غلال بالكيلو 58 بدائرة مركز أبو المطامير، وزوجته عواطف الشيخ يونس وأبنائه القصر محمد، وكريم وأمل هشام رزق درويش مصطفى، ومحمد أحمد جاد على "مستأجر الصومعة"، وزوجته ولاء عبد الفتاح فهمى محمد وأبنائه القصر "كريم وعمر وأحمد محمد أحمد جاد"، من التصرف فى أموالهم مؤقتاً، لوجود عجز يقدر بـ 23.429 طن قمح، تقدر قيمته بـ74 مليون جنيه

ينشر" اليوم السابع" مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائبين أيمن عبد الله وفوزى فتى وأكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، وتُجرى مناقشته حاليًا فى لجنة الإسكان والمرافق، بالاشتراك مع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، حيث يتضمن النص على تقديم طلب التصالح لذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.

يلتقى عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عددًا من ممثلى شركات الأدوية، وآخرين من نقابة الصيادلة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حول تفعيل القرار رقم 499، الخاص بتحديد هامش ربح الصيدليات، ومناقشة أزمة الأدوية المرتجعة بين شركات الأدوية والصيدليات، كما سيتطرق اللقاء لمناقشة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام، ومحاولة إلغاء الإضراب الذى أعلنت نقابة الصيادلة انطلاقه بشكل جزئى يوم 15 يناير الجارى، على أن يتحول لإضراب كلى بعد ثلاثة أيام من هذا التاريخ.

نفى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحه والسكان، وجود نقص فى ألبان الأطفال فى الأسواق ، مؤكدا أنه على العكس من ذلك، هناك فائض فى ألبان الأطفال بالوزارة ، لكن هناك بعض الفئات التى تريد عن عمد افتعال أزمات على غير الحقيقة.

اتفق رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون والأمير القطرى تميم بن حمد على إحياء اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين برئاسة رئيسى الحكومة فى لبنان وقطر، على أن يتم التواصل لاحقا لتحديد موعد الاجتماع.

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات فى وزارة الدفاع الروسية، أن قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، زار حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"، كما بحث خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع سيرجى شويجو، مسألة مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.8 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، ليغلق عند مستوى 622,164 مليار جنيه.

أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر اعطاء مهلة للمواطنين لتقديم طلبات استخراج البطاقات التموينية بدل التالف أو الفاقد حتي نهاية فبراير المقبل، لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين كما تقرر استمرار المبادرة التطوعية من المواطنين بالتقدم لخصم المتوفين أو المسافرين مدة تزيد عن 6 اشهر أو الأسماء المكررة من البطاقات التموينية حتي نهاية شهر فبراير مع ايقاف أى أعمال اخري خاصة بالبطاقات حتي يمكن سرعة انهاء الإجراءات للمواطنين

لم يكن بكاء الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، باراك أوباما، خلال إلقائه خطاب الوداع، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، المرة الأولى التى يذرف فيها "أوباما" دموعه على مرأى من الأمريكيين والعالم، فمنذ دخوله البيت الأبيض قبل ثمانية أعوام، لم يستطع "أوباما" تمالك نفسه وضبط مشاعره فى عدد من المناسبات العامة، وبكى أمام الكاميرات أكثر من مرة، وصل عددها إلى 14 مرة بالضبط.

رصد "اليوم السابع" مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول، العديد من الصور التى تبين حجم الإهمال من قبل أجهزة النظافة والمتابعة بمحافظة الجيزة، وذلك بشارع المطار بمنطقة إمبابة الذى يضم خمسة مدارس لمراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام مرورا بالمرحلتين الابتدايية والإعدادية.

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تناول تقرير حول ما تحقق فى الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة بـ6.2% عن العام المالى الماضي، وأن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بحوالى 50 مليارًا فى العام الماضى.

أطلق موقع فيس بوك تحديثا جديدا يمنع المستخدمين من نشر نفس منشور "البوست" أكثر من مرة على حسابهم الشخصى، فعند محاولة المستخدم لنشر منشور جديد مطابق تماما لآخر شىء كتبه سيجد أنه غير قادر على ذلك، وستظهر له رسالة تقول "تحديث الحالة هذا مماثل تمامًا للتحديث الأخير الذى نشرته، جرّب نشر تحديث مختلف أو احذف التحديث السابق"، ومن جهتها لم توضح فيس بوك سبب إطلاق هذا التحديث.

أيام تفصلنا عن كأس الأمم الأفريقية بالجابون، المقرر لها أن تنطلق يوم 15 من يناير الجارى، لتسجل البطولة عودة المنتخب الوطنى من جديد، بعد غياب عن الـ"كان" فى آخر 3 نسخ، عجز خلالها الفراعنة عن التواجد بالعرس الأفريقى.

ترى مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن عودة المنتخب المصرى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية أمر يستحق المتابعة من جانب عشاق كرة القدم مع انطلاق فعاليات النسخة الـ31 من منافسات البطولة التى تقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى الخامس من فبراير المقبل.

أنهى مسئولو النادى الأهلي، صفقة أحمد حمودى صانع ألعاب الباطن السعودى، وبات اللاعب على بُعد خطوة واحدة، لأن يُصبح أول صفقة الفريق الأحمر فى الميركاتو الجارى، كما اتفق الأهلى مع اللاعب على قيد الأخير فى القائمة الأفريقية.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن المجلس وافق رسميا على إعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لنادى تورينو الإيطالى حتى نهاية الموسم الجارى.

نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم نادى ريال مدريد الإسبانى، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، خلال إعداده وجبة الإفطار، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى العالم، بحفل توزيع جوائز الأفضل للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

قرر الإتحاد الأسبانى لكرة القدم إتباع الإجراءات القانونية ضد فرمان الإتحاد الدولى "فيفا" برئاسة جيانى إنفانتينو بزيادة عدد من المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم إلى 48 فريقاً.