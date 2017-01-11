العثور على جثة عجوز مقتولة ذبحا وسرقة مصوغاتها الشخصية بأسيوط

اسيوط - هيثم البدري

عثر أهالي مساكن الشادر غرب أسيوط علي جثة مسنة داخل شقتها وقاموا بإبلاغ النجدة، وكشفت المعاينة الأولية أنها تعرضت للقتل ذبحا، وسرقة مصوغاتها.

تلقي اللواء عاطف القليعي مدير أمن أسيوط إخطار من شرطة النجدة يفيد تلقيهم بلاغا من أهالي منطقة مساكن الشادر يفيد مقتل مسنة داخل شقتها وانتقل إلى موقع الحادث المقدم أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثه لمسنة عمرها 65 سنة قتلت ذبحا وأن القتل وراءه السرقة، لأن القاتل سرق مصوغاتها الشخصية، وتم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة .