وزير خارجية أمريكا الجديد: الإخوان ضمن جماعات تستهدف الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكى المعين فى إدارة دونالد ترامب، ريك تيليرسون، أن الأولوية القصوى للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط هى د حر تنظيم داعش الإرهابى، مشيرًا إلى أن التخلص من هذا التنظيم هو الخطوة الأولى لوقف قدرات جماعات وأطراف أخرى تسعى لضرب أمريكا على أراضيها وكذلك ضرب حلفائها، مشددا أنه على الولايات المتحدة التركيز على تنظيمات أخرى مثل الإخوان والقاعدة وجماعات أخرى فى إيران.

ودعا الوزير الأمريكى الجديد، خلال جلسة المصادقة على تعيينه وزيرا للخارجية بالكونجرس الأمريكى، إلى دعم كل المسلمين الذين ينبذون العنف، مضيفًا: “هناك خطوط لموجهة الإسلام المتطرف، من خلال دحر داعش وهناك تحديات كبيرة تستدعى اهتمامنا خاصة فى سوريا والعراق وأفغانسان وهناك أولويات متفاوتة لابد من معالجتها، لكن يجب ألا نحيد بناظرينا عن المهمة الأولى وهى دحر داعش”.