العثور على 250 حمارا مذبوحا بمنطقة جبلية فى سوهاج

أسفرت جهود ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر معاون أول مباحث، وبالاشتراك مع العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، عن العثور على سلخانة كاملة لذبح الحمير بالمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى، ناحية كمين الكوامل دائرة مركز المنشأة، بعمق 7 كيلو مترات بالمنطقة الجبلية، وأشار الحصر المبدئى لعدد الحمير حوالى 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير و مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، تفيد وجود حمير مذبوحة ومسلوخة.

تم إخطار الطب البيطرى، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن مكان الذبح بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين الكوامل بعمق 7 كيلو متر داخل المنطقة الجبلية، وبفحص المنطقة تبين أنها عبارة عن مساحة أرض منخفضة بمساحة حوالى 500 متر، بداخلها كميات كبيرة من الحمير المذبوحة والمسلوخة، فى حالة تعفن وتحلل قدرت تقريبا بحوالى 250 حمارا أغلبها مفتوحة البطن، والعثور على الجونتات وملابس الجزارين الذين قاموا بسلخها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عملية الذبح بقصد الحصول على الجلود لبيعها.

تم التحفظ على المنطقة بالكامل تحت تصرف الطب البيطرى ومديرية الصحة ومركز والمنشاه، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .