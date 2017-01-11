إلغاء امتحانات 160 طالبا وإحالة 100 آخرين لمجلس التأديب بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء امتحانات لـ١٦٠طالبا فى مواد مختلفة، وإحالة١٠٠ آخرين لمجلس التأديب، بعد اجتياز٤٠٪‏ من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بسبب الغش وإحداثهم مشادات مع الملاحظين أو التحدث أثناء الامتحانات.

وأضاف "ابوالخير"، أن هؤلاء الطلاب تم رصدهم فى كليات التجارة والآداب والحقوق والصيدلة والتربية النوعية، موضحا أنه لم يتم رصد أى حالات غش أو تجاوزات بكلية الطب وطب الاسنان، وذلك لأن الطلاب يؤدون امتحانات الشفوى إلى جانب كلية التربية، فلم يتم رصد أى حالات غش بهم .

ولفت إلى أن الامتحانات تسير بهدوء تام داخل جميع كليات الجامعة، ولم يحدث أى شىء يعكر صفو الامتحانات.

وأضاف "أبو الخير"، أن الجامعة نجحت بنسبة كبيرة فى القضاء على طرق الغش، التى كانت تشهدها الجامعة فى السنوات الماضية، مضيفا أنه تم التصدى لوسائل الغش المتطورة التى كانت يستخدمها الطلاب فى الغش داخل اللجان.

وأوضح، أن كاميرات المراقبة تسهل فى الكشف عن الطلاب الذين يقومون بالغش، وأن ما يتم رصده لا يتعدى مشادات بين الطلاب والملاحظين، أو همس الطلاب أثناء الامتحان، ويتم التدخل لمنعه.

وأشار، إلى أنه حال وجود مخالفات بسيطة يحق لعميد الكلية إلغاء امتحان المادة للطالب، وإذا كانت مخالفة جسيمة يتم إحالة الطالب لمجلس التأديب، مضيفا أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستنتهى فى جميع الكليات فى 26 يناير الجارى.