٩ خبراء روس يصلون القاهرة لتفقد مطاري شرم الشيخ والغردقة قبل استئناف الرحلات

وصل مطار القاهرة الدولي، وفدان روسيان، قادمين من موسكو عبر إيطاليا في زيارة تستغرق ٥ أيام، لتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات المتابعة قبل استئناف الرحلات بين موسكو والمطارات المصرية .

وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة الطيران المدني، في تصريح صحفي، إن الوفدان يضمان ٩ خبراء في أمن الطيران، وسوف ينضم إليهم ٣ من القاهرة ليكون إجمالي عدد الوفد ١٢ خبيرًا ، واشار الي ان الوفد وصل علي الطائرة الإيطالية القادمة من روما ، وذلك لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وموسكو ، لتوقفها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بصحراء شمال العريش وبالتحديد في منطقة الحسنة .

وتابع المصدر، أنه سوف يتم انهاء اجراءات سفرهم علي الرحلات الداخلية المتجهة الي شرم الشيخ والغردقة ، وذلك لتبدأ جولتها هناك ، وسوف تشمل متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بالمطارين ، منذ لحظة دخول الراكب إلى صالة السفر، وحتى صعوده على الطائرة ، كذلك الإجراءات التى تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة، التى تم تركيبها بالمطارات، وكذلك متابعة عمل الوجبات وخط سيرها من خروجها من “الكترينج” وحتي لحظة صعودها علي الطائرات .

تأتي زيارة الوفدين بعد زيارة وفد أخر لمطار القاهرة الدولي منذ أسبوعين ، حيث تفقد صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم “2″ الجديد ، وعقد أيضا الوفد جلسة مباحثات مع الأجهزة العاملة بالمطار وقيادات وزارة الطيران المدني .

يذكر أن، وفدين روسيين كانا تفقدا مطاري الغردقة وشرم الشيخ نهاية سبتمبر من العام الماضي ، وظلا الوفدان هناك لمدة ٥ ايام تفقدا اجراءات المطار ، ضم الوفدان ٩ خبراء من امن الطيران الروسي .