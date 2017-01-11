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بالصور.. نجوم«إف.إم» تحتفل بانطلاق برنامج «راديو ستار»‎

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نجوم اف ام

صورة من الحدث

كتبت- إنجي لطفي

إحتفلت إذاعة “نجوم إف.إم”، بانطلاق الموسم الرابع لبرنامج “راديو ستار”، والمتخصص فى اكتشاف المواهب الإذاعية وتقديمها للجمهور، وشارك فى الاحتفالية وتقطيع “التورتة”، هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، إضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم وهم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، ورامى محسن رئيس راديو وتلفزيون “نجوم إف.إم”، بجانب أسامة منير مقدم البرنامج، وحرص أيضًا على المشاركة فى الإحتفالية عدد من مذيعى”نجوم إف.إم”.

ويضم البرنامج 20 متسابقًا، وكانت البداية مع تقديمهم لمستمعى الإذاعة، وتعريف هوية كل منهم للجمهور، ثم منح كل متسابق الفرصة كاملة فى تقديم نفسه من خلال وجوده على الهواء واختباره وسيتم الإعتماد على تصويت الجمهور ولجنة التحكيم لاختيار الأفضل، وسينضم لمذيعى”نجوم إف.إم”، بداية من شهر مارس المقبل.

يذاع برنامج “راديو ستار”، من الأحد للخميس، على إذاعة “نجوم إف.إم”، فى الساعة 8 مساء ولمدة ساعتين على الهواء.

يذكر أن، برنامج “راديو ستار” أخرج فى مواسمه السابقة عدد من أهم مذيعى”نجوم إف.إم”، والراديو بصفة عامة مثل أكرم حسنى، وجيهان عبد الله، كريم الحميدى، هند رضا.

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