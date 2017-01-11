حبس استاذ جامعى سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم استاذ جامعى بالحبس عام وكفالة 200 جنيه، فى دعوى تتهمه بالنصب والتزوير على المواطنين .

كشفت تحقيقات النياية بالقضية رقم 17634 لسنة 2016 أن المتهم" عزت.م. ع. أ" أستاذ جامعي، ويمتلك شركة باسم "المكتب العلمي للزراعة الحديثة"، قام بالنصب على عدد من المواطنين بمعاونة شخص يدعى" رمضان.ع "هارب، بعدما أوهمهم بانه يمتلك 1825 فدان بمركز أبو مزار بمحافظة المنيا، بناء علي عقد مزور منسوب صدورة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبيع حصص من هذه الارض اليهم نظير مبالغ مالية تحصل عليها منهم تقدر بنحو 70 مليون جنيه.