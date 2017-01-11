طرح 7 مناقصات بـ 4 مدن جديدة لأعمال المرافق الداخلية بالإسكان الإجتماعى

أكد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم طرح أعمال تنفيذ المرافق الداخلية “طرق – مياه – صرف صحى – رى”، وربطها على الشبكة الرئيسية للأحياء : الأول، والثانى، والثالث، والرابع، بمنطقة الإسكان الإجتماعى، فى منطقة الإمتداد 1400 فدان، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء سوقين تجاريتين “نموذج 3 محال”، بالحى الثالث بمشروع ابنى بيتك بالموقعين (1 -2)، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم طرح أعمال مرمات لطبقات الرصف بمناطق “15 – 16 – 17 – 18 – 19″، بالعمرانية الثانية بالمدينة، كما سيتم طرح أعمال مرمات لطبقات الرصف بامتداد المنطقة الصناعية السادسة بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إلى أنه سيتم طرح أعمال صيانة وترميم الطرق “أعمال أسفلتية – بردورات وأرصفة”، بالحارة اليمنى بطريق السادات، وكذلك أعمال ترميمات أسفلتية بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.